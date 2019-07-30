Журналист провел репортаж о наводнении, стоя по шею в воде

30 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Репортер одного из телеканалов в Пакистане Азадар Хуссейн в прямом эфире показал, насколько порой работа журналиста может быть опасна и трудна.
Канал GTV News поделился необычным видео на YouTube. Кадры показывают ужасные последствия разлива реки Синд в Пенджабе. Журналист ведет репортаж, стоя по шею в мутной воде, а над поверхностью реки видно только его голову и микрофон.
Несмотря на это, мужчина остался спокоен и смог рассказать о пагубном влиянии потопа на сельское хозяйство региона. Ролик быстро стал вирусным. Кто-то посчитал, что такая приверженность журналистике впечатляет, однако нашлись и те, кто думает, что рисковать жизнью ради эффектного репортажа - плохая идея.
Разумеется, не обошлось и без каламбуров. Одни пользователи интернета отметили, что репортажи журналиста Азадара Хуссейна очень "глубокие", а другие посчитали, что они имеют "высокий уровень подготовки темы". Впрочем, не часто встретить человека, который так предан своей профессии. -0-
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