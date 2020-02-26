Журналист вышел в эфир, но нажал не ту кнопку. Ролик рассмешил миллионы людей - видео

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист канала WLOS Джастин Хинтон намеревался провести серьезный репортаж о сильном снегопаде, но что-то пошло не так.

Прямой эфир шел через Facebook, во время которого оператор случайно нажал не ту кнопку и включил рандомные фильтры. В результате журналист стал в самый разгар репортажа примерять на себя разные образы, чем вызвал смех миллионов пользователей сети.

When you're trying to do a serious Facebook Live about the weather, and you accidentally tap the Mystery Mask filter. @JustinWLOS #oops pic.twitter.com/VwSAERsa8L — WLOS (@WLOS_13) February 21, 2020

Сначала оператор сказал, что на экране появились "смешные лица", но журналист ничего не понял, и подумал, что они скоро исчезнут, однако заблуждался. Мужчина примерил образ волшебника, пилота космического корабля и даже победителя Олимпийских игр. В итоге Джастин устроил целое юмористическое шоу, которое моментально стало вирусным в сети.-0-