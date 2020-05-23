Журналистка не мыла голову шесть недель, результат превзошел все ожидания

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская телеведущая Сюзанна Константин решила провести эксперимент со своими волосами во время самоизоляции. Результаты опубликовало издание Daily Mail.

Девушка решила проверить теорию противников шампуней, которые утверждают, что голову не нужно мыть шесть недель и тогда волосы начнут самоочищаться. Они уверены, что химикаты в шампунях вымывают естественную силу волос, из-за чего их состояние только ухудшается.

До начала эксперимента девушка мыла голову не чаще, чем раз в три дня. После начала эксперимента первые проблемы она заметила спустя полторы недели. Стоит добавить, что мыть голову водой было не запрещено. "Сухими мои волосы выглядели нормально, но, когда я шла в душ и они намокали, это было абсолютно отвратительно", - поделилась ведущая.

К концу второй недели телеведущая была готова броситься в ванну и взять шампунь, но переборола себя и продолжила эксперимент. На третьей неделе волосы настолько покрылись жиром, что могли принимать любую форму. В тот же день она помыла голову водой и яблочным уксусом с лавандовым маслом.

После этого природа начал брать свое. Сюзанна заметила, что волосы стали выглядеть более здоровыми, крепкими и объемными. К концу эксперимента шевелюра перестала казаться грязной, а волосы стали гораздо послушнее.

Теперь, по словам девушки, ей не нужны кондиционеры и гели, которые "заставляет покупать реклама".-0-

Фото Daily Mail