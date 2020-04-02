Журналистка вела прямой эфир из дома, но в кадр неожиданно ворвался неосведомленный отец

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие в эти непростые времена перешли на работу из дома. Журналистка телеканала SNN Джессика Лэнг не стала исключением.

Из-за карантина она была вынуждена сидеть дома, но работу никто не отменял, поэтому девушка решила провести прямой эфир прямо у себя на кухне. Оператором стала ее мама, но в самый разгар записи все пошло не по плану.

Девушка заметила странное поведение своего оператора, а потом увидела, как в кадр ворвался ничего не подозревающий отец. Причем, папа решил в этот самый момент одеть футболку. "Пап, ну что за черт?" - воскликнула журналистка и запись прервалась.

Work from home they said, it'll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5 — Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020

Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы пользователи Twitter посмотрели ролик почти 720 тысяч раз и оставили 12,2 тыс. лайков. Многие поблагодарили Джессику за веселое видео, а кто-то отметил, что не все так плохо: "По крайней мере, на нем еще были штаны".-0-