Журналисты раскрыли хитрости королевской семьи

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты издания The Independent раскрыли несколько уловок, к которым прибегают женщины королевской семьи, чтобы избежать конфуза на публике.

Так, к примеру, герцогиня Кембриджская Кэтрин носит колготки с силиконовыми накладками на ступнях, чтобы ее ноги не скользили в туфлях. Кейт миддлтон, в свою очередь, в ветреную погоду прибегает к помощи сеток для волос, чтобы сохранить прическу на ветру в целости.

Также есть несколько хитростей, которые помогают женщинам королевской семьи удерживать шляпки. По словам Рози Оливии, которая создает головные уборы для королевы, в каждой шляпке есть гребни и резинки, которые надежно фиксируют предмет гардероба и позволяют избежать конфуза на публике в ветреную погоду.

Кроме этого, в платья и пальто женщин королевской семьи вшивают несколько небольших гирь, чтобы подол наряда всегда был на месте в непогоду. Также выяснилось, почему Елизавета II предпочитает яркие костюмы. Оказывается, такие неоновые оттенки делают королеву заметнее в толпе, что позволяет сразу увидеть монарха во время появления на публике. Многие члены королевской семьи предпочитают носить обувь на размер больше, чтобы избежать мозолей. -0-