Журналисты составили список самых странных государственных законов для туристов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие советуют путешественникам перед поездкой в другую страну прошерстить не только список достопримечательностей, но и местные законы, чтобы избежать ненужных проблем. Однако в некоторых странах существуют настолько странные правила, что даже подготовленный турист может попасть впросак. Список законов приводит издание The Sun.

Журналисты провели анализ самых нелепых запретов из разных стран и составили свой рейтинг. По мнению редакции таблоида, главным из странных государственных законов для туристов является правило, касающееся смерти в парламенте Великобритании. Оказывается, что эту достопримечательность лучше не посещать в плохом самочувствии, ведь летальный случай на территории здания считается преступлением. Дело в том, что тот, кто умирает в парламенте, должен быть похоронен за государственный счет.

В список стран с самыми необычными законами для туристов вошла и Греция, где действует запрет на посещение достопримечательностей в обуви на высоком каблуке. Путешественников не пустят в Акрополь или, например, в Парфенон в такой обуви. Также нелепые законы для туристов действуют в Испании. Там запрещается ездить на велосипеде босиком или в шлепках. К слову, на Барбадосе нельзя надевать вещи с определенным принтом. Точнее, гражданам запрещено носить камуфляжные вещи, ведь в такую форму могут быть одеты только сотрудники службы по борьбе с наркотиками и военные.

К наиболее странным законам авторы также отнесли ограничение на смыв туалета после 22.00 в Швейцарии, поскольку это считается шумовым загрязнением, штраф за кормление голубей на площади Сан-Марко в Венеции и запрет сидеть на лестницах в Риме.-0-