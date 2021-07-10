Жуткая картина: полчища насекомых "атаковали" автозаправку в США (Видео)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTokмужчина из США поделился кадрами, которые вызывают страх и восхищение.

Мужчина вместе с сыном возвращался с охоты в штате Мичиган. Американец решил заехать на автозаправку, однако попал в настоящий апокалипсис. Еще при подъезде к АЗС мужчина заметил нечто неладно и его предчувствие оказались не беспочвенным.

Полчища насекомых "атаковали" заправку, облепив собой все вокруг. Мужчина включил камеру и запечатлел на видео жуткую картину. Огромное число паденок – крылатых насекомых, заволокли собой окна в магазине АЗС, а также и саму колонку.

Впрочем, такая картина вызвала у юзеров страх и восхищение, но, судя по кадрам, веселее всех было сыну автора ролика, который задорна прыгал и махал руками. Видео вмиг стало вирусным и за непродолжительное время собрало более 6,5 миллионов просмотров. -0-