Zivert показала, в каких царских условиях просыпается ее пес

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительница Zivert в личном Instagram-аккаунте показала, как начинается утро у ее домашнего питомца.

На фото видно, как пес сладко потягивается на атласном постельном белье серебристого цвета. При этом его голова лежит на подушке, а он накрыт одеялом. Мордашка у пса, надо сказать, очень довольная.

Поклонники восхитились этими фотографиями. Они нашли питомца девушки очень милым и достойным такого комфорта.-0-

Певица Zivert показала свои татуировки и пояснила их значение На фото видно, что она вышла из душа, на волосах - тюрбан из полотенца. На шее у звезды видны звезды, также можно увидеть слово "спасибо" около ключицы.