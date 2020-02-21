Zivert примерила образ инопланетянки - фанаты не ожидали увидеть ее лысой

Zivert. Фото из Instagram
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Zivert поделись в личном Instagram-аккаунте кадрами со съмочной площадки нового клипа.
Она предстала перед публикой в весьма необычном образе - инопланетной женщины. К слову, изюминка образа - отсутствие волос.
Фанаты в комментариях выразили свое восхищение креативному подходу к творчеству. Но все же в воздухе повис вопрос: действительно ли любимая исполнительница побрилась наголо или все же это грим? Ждем новых фото или комментариев самой Zivert.