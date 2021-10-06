Zivert в компании енота с розовой головой прокатилась с ветерком - фанаты в восторге

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Zivert презентовала новый клип, одним из героев которого стал енот с розовой головой. Фото певица опубликовала в личном Instagram-аккаунте.

На снимке девушка в шикарном вечернем платье едет в машине, а рядом сидит ее друг - енот. Судя по сюжету клипа, ранее он был ее любимой мягкой игрушкой, а потом ожил.

Фанаты пришли в восторг от фотографии: им приглянулся енот. Они отметили, что он выглядит необычно, а сама идея клипа довольно интересная.-0-