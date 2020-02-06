Злая Валерия захотела "послать" мужа и устроила ссору с Иосифом Пригожиным

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иосиф Пригожин разместил в Instagram кадры серьезной ссоры с Валерией.

Музыкальный продюсер поделился кадрами, на которых певица заявляет, что "хочет послать Пригожина". Прочитав подпись к посту, все становится ясно.

Знаменитость разозлилась на своего мужа из-за того, что тот отказал в просьбе записать ролик к 1 марта в Доме музыки. В кадре Валерия злится, но придерживается норм. "Хочется послать Пригожина, но я этого не умею, поэтому просто скажу "До свидания", - говорит артистка в ролике.

Иосиф Пригожин в свою очередь только смеется за кадром и не может понять, почему Валерия "злится последнее время на него. И это после 16 лет брака".

Подписчики в комментариях посоветовали продюсеру обратиться к семейному психологу и не выставлять ссоры на показ, иначе певица может разозлиться еще сильнее. Кроме этого, они считают, что лучше Пригожину пока не трогать Валерию и подождать, пока она остынет.-0-