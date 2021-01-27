Знаю цену жизни! Бабкина рассказала, о чем молила врачей в больнице, когда заболела коронавирусом

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась с подписчиками в Инстаграм фрагментом видео, где призналась, чего ей хотелось больше всего во время болезни.

Телеведущая обратила внимание, что после перенесенного COVID-19, теперь она "знает цену жизни", а единственным желанием в тот момент было скорее вернуться домой.

"Когда находилась в госпитале, молила врачей скорее меня отпустить, я очень хотела уехать за город", - рассказала Бабкина.

Напомним, что 70-летняя артистка стала одной из первых российских звезд, которые переболели коронавирусом. В многочисленных интервью СМИ Надежда Бабкина рассказывала, что COVID-19 она перенесла в тяжелой форме. Сейчас певица возвращается к своему привычному образу жизни и чувствует себя хорошо.-0-