Знакомство кота с автоматическим дозатором для мыла повеселило сеть, но не хозяйку питомца (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Москвы недавно сняла забавное видео, которое привлекло внимание юзеров YouTube.

Россиянка услышала странные звуки, доносящиеся из ванной. Каждую минуту там работал автоматический дозатор для жидкого мыла, который девушка недавно установила. Разумеется, это заинтересовало автора ролика, и она отправилась посмотреть, что там происходит.

В ванной комнате перед ней предстала забавная картина. Оказалось, что с новым устройством решил познакомиться кот москвички. Питомец лапкой проверял работоспособность дозатора. Этот момент повеселил сеть, но не хозяйку кота, которая не могла понять мотивации пушистика. Впрочем, это только добавило популярности кадрам, которые посмотрели множество раз.-0-

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