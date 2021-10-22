Знакомство лошади с новорожденным ребенком хозяев очаровало сеть (Видео)

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США стала героиней очень трогательного ролика, который не оставил шанса юзерам.

Девушка является хозяйкой фермы, где обитает множество разных животных, в том числе лошади. В семье владельцев произошло пополнение - на свет появилась девочка. Разумеется, малышку необходимо было представить другим обитателям фермы.

Изучить неведомый комочек на руках женщины вызвалась лошадь. Она подошла к маме и стала обнюхивать ребенка. Трогательное знакомство лошади с малышкой очаровало сеть, о чем говорят десятки тысяч просмотров под видео. -0-