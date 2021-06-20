Знакомьтесь, песик Боб с мордочкой в виде сердечка - милые фото!

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно найти много самых разнообразных аккаунтов, в том числе и животных. Каждое из них красиво и интересно, однако есть песик, который выделяется на фоне остальных.

Недавно в Instagram хозяйка собаки породы акимо завела аккаунт и он сразу привлек внимание пользователей. Знакомьтесь, песик Боб!

Этот питомец сразу же начал завоевывать популярность, а все благодаря его мордочке и необычной прическе. Каждый взглянет на песика и увидит любовь, которая исходит не только от его улыбки и глаз, а еще и от формы головы в виде сердечка. Боб набирает подписчиков в соцсетях, а также многие пользователи продолжает восхищаться внешним видом питомца. Посмотрите и вы! -0-