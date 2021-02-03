Знаменитая актриса отправилась на пляж и впечатлила всех своей красотой (Видео)

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram кадры со своего отдыха и восхитила юзеров.

Актриса решила отдохнуть и отправилась на пляж. Разумеется, для этого она примерила неброское, но привлекательное бикини. Дополнила звезда свой образ леопардовой туникой и солнцезащитными очками. Элизабет Херли широко улыбается и кружится на белоснежном песке перед камерой.

Кадры не остались без внимания фанатов и фолловеров актрисы. Они оставили под записью множество восторженных комментариев, а также посмотрели видео сотни тысяч раз. -0-