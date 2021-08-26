Знаменитая актриса поразила всех своим видом на обложке журнала

Элизабет Херли. Фото из Instagram
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Элизабет Херли поделилась в Instagram результатом своей недавней фотосессии для модного журнала и очаровала всех.
55-летняя знаменитость опубликовала несколько снимков, где предстала в соблазнительных образах. Для одного кадра Элизабет Херли выбрала фиолетовое мини-платье со смелым декольте. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды, однако следующий снимок никого не оставил равнодушным. На нем британская звезда позирует перед камерой в желтом закрытом купальнике, который явно дает понять, что фигура у Херли великолепна.
Конечно, мимо таких поразительных кадров многочисленные фолловеры звезды не смогли пройти. За непродолжительное время они завалили 55-летнюю Элизабет Херли массой восторженных комментариев, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-