Знаменитая картина Мунка "Крик" теряет цвет

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая картина Эдврда Мунка "Крик" изменяет цвет. Фрагменты, которые раньше были оранжево-желтыми, превратились в цвета слоновой кости. Об этом пишет The New York Times.

Специалисты из Нью-Йорка и из музея Мунка в Осло выяснили, почему тускнеет легендарная картина.

Для этого эксперты исследовали микроскопические образцы краски с картины 1910 года с применением рентгена, лазера и электронного микроскопа.

В ходе предварительного анализа картины под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на "сталагмиты" на поверхности "Крика".

По мнению экспертов, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, из-за которых бледнеют участки около рта фигуры, на небе и в воде.

Полные результаты исследования "Крика" Мунка планируют обнародовать этой весной.

В этом году музей Мунка планирует переезд в новое здание, и его сотрудникам важно понять, как обращаться с полотном и как его экспонировать.-0-