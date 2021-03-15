Знаменитая телеведущая снялась на пляже в халате (Фото)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная 59-летняя знаменитость Екатерина Андреева опубликовала в Instagram интересное фото и привлекла внимание фолловеров.

Телеведущая решила поделиться кадром из недавнего отдыха на Мальдивах. Для выхода на пляж Екатерина Андреева выбрала белый халат, а позже она заняла позу для медитации.

Отдых оказался настолько сосредоточенным, что чаша на голове у селебрити даже не дернулась. Разумеется, новый снимок Екатерины Андреевой в халате на пляже привлек внимание юзеров, которые восхитились красотой телеведущей. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-