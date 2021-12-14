Знаменитая телеведущая станет новой свахой в "Давай поженимся!"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Дана Борисова поделилась со своими подписчиками в Instagram интересной новостью, которая впечатлила многих.

Знаменитость у себя на странице в соцсетях разместила фото и попросила поклонников догадаться, в какой роли она поучаствовала в шоу "Давай поженимся!". Как оказалось, в одном из новых выпусков телепередачи ведущая стала VIP-свахой.

Разумеется, сначала пользователи посчитали, что Дана Борисова стала невестой, однако позже все прояснилось. Такие новости удивили многих юзеров, которые заинтересовались, был ли это единичный поход Даны Борисовой на шоу или она будет сниматься еще. Однако этот вопрос пока остается без ответа.-0-