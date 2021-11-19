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19 ноября 2021, 10:02

Знаменитость Марину Хлебникову доставили в больницу

Марина Хлебниковаю. Фото RiaFan
Марина Хлебниковаю. Фото RiaFan

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Марина Хлебникова попала в больницу после того, как в ее квартире произошел пожар. Об этом пишет издание Известия.

Инцидент произошел 18 ноября в квартире по Ратной улице в российской столице. В помещении проживали Хлебникова вместе с мужем и дочерью. В результате происшествия знаменитость получила серьезные ожоги 20 процентов тела, а также артистка отравилась угарным газом.

Сейчас знаменитость Марина Хлебникова находится в больнице, где врачи проводят необходимое лечение. Отмечается, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, однако специалисты продолжают проводить расследование. -0-

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