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29 декабря 2019, 00:08

Знаменитости получили почетные британские ордена

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы "Queen" Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин названы среди награжденных самыми почетными орденами Великобритании, включая орден Британской Империи. Список лауреатов государственных наград, размещенный на правительственном сайте, по традиции публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения, сообщает ТАСС.

В этом году в "зимнем" списке награжденных - имена 1097 человек, удостоенных награды за служение обществу. Элтон Джон, посвященный в рыцари еще в 1998 году, за выдающиеся достижения в области музыки был награжден орденом Кавалеров почета, число обладателей которого не может превышать 65 человек, не считая британского монарха. Сооснователь рок-группы "Queen" Тейлор стал офицером ордена Британской империи.

Маккуин, удостоенный премии "Оскар" как продюсер снятого им же фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013), также стал командором ордена Британской империи. Столь высокой чести был удостоен британский театральный и кинорежиссер Сэм Мендес, получивший "Оскар" за свой дебютный фильм "Красота по-американски" (American Beauty, 1999), а впоследствии снявший два фильма бондианы.

Среди знаменитостей, получивших награду, - австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, наиболее известная благодаря своей роли в мюзикле "Бриолин" (Grease, 1978), автор популярного телесериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013) Стивен Найт, бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит.

Почетных наград были также удостоены сотрудники британской полиции, Национальной службы здравоохранения и системы образования, 99-летний ветеран Второй мировой войны, ставший самым старым из обладателей ордена Британской империи, двое узников нацистских концлагерей, 13-летний подросток, организовавший серию успешных кампаний по сбору денег на благотворительность.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - дедом Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды.-0-

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