Знаменитый автомобиль из "Форсажа" выставили на торги

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в списке лотов аукциона Barrett Jackson в Лас-Вегасе появился занятный экземпляр, который захотят себе все фанаты первого фильма "Форсаж".

В США намерены с молотка продать автомобиль Toyota Supra из знаменитого фильма, на котором ездил персонаж Пола Уокера. К слову, именно на этой машине герой Брайан О'Коннор сошелся в финальной гонке с Вин Дизелем.

Фото Barrett Jackson

Центральная роль этой тюнингованной Toyota Supra в фильме сделала модель культовой. Машина в прекрасном состоянии, ведь использовалась при съемках крупным планом. Ярко-оранжевый экземпляр привлекает к себе внимание и сразу стал мечтой многих фанатов "Форсажа". К слову, после фильма во многих странах энтузиасты начали делать похожие реплики Toyota Supra. Начальная цена не называется, однако покупатель точно найдется. -0-