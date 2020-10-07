Знаменитый гитарист группы Van Halen умер

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален скончался в США. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист умер в возрасте 65 лет в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике рядом со своими близкими. По информации портала, гитарист группы Van Halen долгое время проходил лечение от рака горла, однако болезнь взяла верх.

Онкологию у Эдди Ван Халлена диагностировали десять лет назад и все это время он продолжал с ней бороться. За свою творческую карьеру основатель группы Van Halen, которую он создал со своим братом в 1972 году, в составе коллектива выпустил 16 пластинок, а 2007 году попал в Зал славы рок-н-ролла. -0-