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Калейдоскоп
03 мая 2020, 09:00

Знатный рыбак! Находчивый кот в одиночестве сам себе придумал развлечение - видео

Фото yandex.com
Фото yandex.com

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео животное играет с палочкой, на конце которой висят перья. Такая игрушка называется "удочкой" для котов.

@memes

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На кадрах ролика видно, что питомец не расстроился, когда понял, что с ним никто играть не собирается. Он сам мастерски начал хватать удочку передними лапами, подкидывать ее, а затем прыгать на саму игрушку.

Кот удивил своей смекалкой подписчиков канала. Видео набрало более 30 миллионов просмотров. Пользователи сети предположили, что у кота отличные данные, чтобы стать рыбаком: "До чего дожили, коты сами себя развлекают", "Этого кота надо на рыбалку брать", "Он тренируется рыбу ловить", "Клюет! Давай, подсекай!", "Какая киса самостоятельная", "Боюсь представить, что он еще умеет".-0-

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