Зои Кравиц и Ченнинга Татума запечатлели на свидании и заподозрили в романе

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитую актрису Зои Кравиц заподозрили в романтических отношениях со звездой "Супер Майка" Ченнингом Татумом. Об этом пишет издание PageSix.

Знаменитостей запечатлели во время недавней совместной прогулки в Центральном парке в Нью-Йорке. К слову, это не первая их встреча, ведь знаменитости уже попадали в объектив папарацци ранее, где они выходят из магазина, а актриса Зои Кравиц несет в руках букет цветов.

Слухи о романе звезд усилились после того, как стало известно, что актриса развелась со своим мужем актером Карлом Глусманом. Пара была в отношениях полтора года. -0-

Ченнинг Татум и Зои Кравиц. Фото PageSix