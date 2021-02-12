"Золотая красотка" - Ирина Шейк снялась в пикантном виде для новой рекламы

Ирина Шейк. Фото из Instagram
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в новой фотосесии, а результатом поделилась в Instagram.
Девушка снялась в рекламе собственного продукта и впечатлила многих своим внешним видом. В частности, модель решила примерить минимум одежды, а губы Ирины Шейк накрасили увлажняющей маской с 24-каратным золотом. Образ получился очень эффектным, что, несомненно, подтвердили фолловеры звезды.
В комментариях люди принялись хвалить внешний вид модели: "Шикарна", "Губы невообразимые", "Золотая красотка". За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-