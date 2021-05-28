Золушка Джоан Роулинг и рождение звезд: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

История современной английской Золушки, продукты для сытости, ошибки в уходе за кожей, баланс в интерьере и 3D-модель формирования звезд. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Необычная Джоан Роулинг: из нищеты к звездам

Ее судьбу можно считать новым вариантом сказки про Золушку. Правда, сказки современной, ХХI века. Истории про тощего мальчика в очках со сломанной дужкой, ставшего воспитанником Хогвартса, лучшей в Британии школы чародейства и волшебства, в одночасье перевернули наше представление о литературе в жанре "фэнтези", были переведены на десятки языков по всему миру, их тираж превысил опять-таки десятки миллионов экземпляров, а Голливуд снял по ним целую киносагу. Могла ли об этом мечтать Джоан Роулинг, филолог по образованию, специалист по античной литературе, лучшей работой которой, по ее же словам, была "самая скверная секретарша всех времен".

8 продуктов для сытости: что съесть, чтобы надолго утолить голод

Что бы такое съесть, чтобы надолго забыть о чувстве голода? Такие "волшебные" продукты есть. Рассказываем о некоторых простых продуктах, которые надолго дарят чувство сытости.

7 ошибок в ночном уходе за кожей

Уснуть с тональным кремом на лице – далеко не единственная ошибка, которой грешат дамочки. Промахи в уходе за кожей лица, которые вы совершаете изо дня в день, могут стоить вам очень дорого.

Как найти баланс между стилем и комфортом в интерьере

Создание модного интерьера без ущерба комфорту может стать делом не из легких. Однако задача выполнима, особенно если прибегнуть к помощи профессионального дизайнера или декоратора. Предлагаем несколько советов, которые помогут достичь в доме баланса между фантазией и практичностью, модой и долговечностью.

Рождение светила. Ученые показали симулятор звездообразования

Группа астрофизиков Северо-Западного университета в Эванстоне (штат Иллинойс, США) разработала реалистичную 3D-модель звездообразования. Она выполнена в самом высоком на сегодняшний день разрешении. Ошеломляющим зрелищем можно полюбоваться на YouTube-канале руководителя проекта Майкла Грудича.

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Фото из открытых источников