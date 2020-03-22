Зоопарки всего мира предлагают онлайн-посещения

22 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Некоторые знаменитые зоопарки мира в эти дни можно посетить онлайн. В них в клетках с животными установлены веб-камеры, которые смогут транслировать их жизнь онлайн. Об этом сообщает The Cut.

Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне предлагает понаблюдать за львами, слонами, и большими пандами Тянь Тянь и Мэй Сян. Понаблюдать за ними можно с двух камер.

Зоопарк и ботанический сад Цинциннати в США приглашает на онлайн-шоу в Facebook. Посетить их можно каждый день в 15.00 по североамериканскому восточному времени.

В Сан-Диего предлагают понаблюдать за коалами и за белым медведем, а также за пингвинами и тигром.

Океанариум Монтерей Бэй в Калифорнии предлагает понаблюдать за выдрой.

В финском зоопарке Ouwehands тоже установлены камеры.

Московский зоопарк тоже проводит трансляции.-0-