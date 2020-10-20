Зрители стримера спасли ему жизнь, когда в дом ворвались грабители с оружием (видео)

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Бразилии Гильерме Менезес ведет прямые трансляции игр в сети, чем и снискал популярность у пользователей. В один из дней они спасли ему жизнь, пишет G1.

Инцидент произошел в муниципалитете Гуаружа в Бразилии. Парень, как обычно, играл и вел стрим. Его персонаж бегал с оружием по нарисованным локациям, когда в дом молодого стримера ворвались вооруженные грабители.

Геймер отметил, что во время трансляций он полностью сосредоточен на игре и ничего не замечает вокруг. Оторвать его от экрана смог только пистолет, который один из злоумышленников приставил ему к голове.

Грабитель увел парня в другую комнату, а многие пользователи перепугались за мужчину. Один из них вызвал полицию, так как знал, где живет стример. Этот поступок спас геймеру и всей его семье жизнь, ведь через несколько минут на месте уже были правоохранители.

Одно грабителя задержали на месте, а другой смог скрыться. Впрочем, полиция ведет поиски мужчины, а парень благодарит неравнодушных зрителей. -0-