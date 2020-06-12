Зрители выбрали самого величайшего киногероя в истории

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители фильмов выбрали своего величайшего киногероя всех времен, об этом сообщает журнал Empire.

Издание провело среди своих читателей опрос, чтобы выяснить, какой киногерой самый знаменитый и величайший. Люди пришли к выводу, что археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд, - по праву может называть себя величайшим киногероем в истории. Вторую строчку рейтинга отдали Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой" - ее сыграла Сигурни Уивер.

Замкнул тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни младшего. Полный список опубликовал сайт Film News. В него также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен и другие. -0-