Звезда "Черной пантеры" попала в больницу прямо со съемочной площадки

Летишия Райт. Фото Deadline
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Летишия Райт, которая исполнила роль Шури в фильме "Черная пантера", была госпитализирована прямо со съемочной площадки сиквела. Об этом пишет портал DeadLine.
Согласно данным издания, во время съемок второй части "Черной пантеры" актриса получила незначительную травму после инцидента с каскадером. Все произошло во время ночных съемок в Бостоне.
Актрису доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Вскоре ее выписали из учреждения здравоохранения. К слову, премьера сиквела "Черной пантеры" намечена на июль 2022 года. -0-
Согласно данным издания, во время съемок второй части "Черной пантеры" актриса получила незначительную травму после инцидента с каскадером. Все произошло во время ночных съемок в Бостоне.
Актрису доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Вскоре ее выписали из учреждения здравоохранения. К слову, премьера сиквела "Черной пантеры" намечена на июль 2022 года. -0-