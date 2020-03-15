Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг, но нарвалась на критику юзеров Instagram

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юмористка Надежда Ангарская приняла участие в проекте "Последний герой: Зрители против звезд" и за время его проведения скинула восемь килограмм.

Вернувшись в Москву, звезда Comedy Woman решила не останавливаться на достигнутом и продолжила тренировки в спортзале, однако новость о том, что Ангарская худеет, вызвала бурю негодования в Instagram.

В ответ на это звезда опубликовала пост, в подписи к которому ярко ответила всем хейтерам. Помимо слов, она прикрепила свои архивные снимки и разница на лицо.

За время своей диеты и тренировок Надежда Ангарская скинула 33 килограмма и продолжает, а результат очевиден. -0-