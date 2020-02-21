Звезда Comedy Woman сильно похудела и восхитила сеть результатами

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юмористка Екатерина Скулкина похудела на 20 килограмм и своими выдающимися результатами поделилась в Instagram.

Артистка разместила в социальной сети несколько фотографий со своей тренировки, подписав пост: "Новый сезон тренировок".

На снимках Екатерина Скулкина предстала в спортивной одежде, однако многочисленные подписчики отметили, что фигура знаменитости преобразилась и выглядит женщина великолепно.

На одной из фотографий юмористка держит мяч, который очень походит на Луну: "Вот и луну достала с неба". Забавные снимки и впечатляющие результаты тренировок восхитили пользователей Instagram, что они отметили в комментариях и оставили под записью тысячи лайков. -0-