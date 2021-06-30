Звезда DC Галь Гадот стала мамой в третий раз

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая израильская актриса Галь Гадот поделилась в Instagram радостной новостью.

Звезда кинокартин DC разместила в социальной сети новый семейный кадр и сообщила поклонникам, что стала мамой в третий раз. В кадре запечатлена семья Галь Гадот, а в центре снимка находится новорожденная малышка. Из подписи к посту становится ясно, что Чудо-женщина назвала свою дочь Даниэллой.

Это уже третий ребенок Галь Гадот. С 2008 года актриса состоит в браке с бизнесменом Яроном Версано. У них уже есть двое детей - девочки Альма и Майя. С рождением ребенка звезду DC поздравили фолловеры, а также многие звезды шоу-бизнеса. -0-