Звезда "Друзей" Мэттью Перри поделился неожиданной новостью

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Мэттью Перри, который исполнил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", рассказал прессе о переменах в жизни. Об этом сообщает журнал People.

В интервью изданию знаменитость призналась, что сделал предложение девушке, которая почти вдвое младше него. Мэттью Перри отметил, что встал на одно колено и задал вопрос, на который его избранница ответила "Да".

Ранее актер сообщил фанатам, что скоро начнутся съемки спецвыпуска "Друзей". Точная дата премьеры пока неизвестна, а из-за пандемии выпуск шоу несколько раз откладывался.