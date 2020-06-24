Звезда "Друзей" не смотрела сериал по очень трогательной причине

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сериал "Друзья" выходил на экраны целые десять лет. Мало кто из людей не видел его хоть краем глаза, однако, как выяснилось, исполнительница одной из главных ролей не смотрела ни одной серии.

56-летняя Лиза Кудроу рассказала в беседе с Дженнифер Энистон, что посмотрит сериал "Друзья", когда соберется весь актерский состав. Она рассчитывает, что они все вместе оценят эпизоды. Беседу для подруг организовало издание Variety.

"О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела - все надеюсь, что мы с вами соберемся и вместе посмотрим", - рассказал исполнительница роли Фиби в эфире.

Для Дженнифер Энистон это стало настоящим открытием, а позже девушки предались ностальгии и вспомнили самые забавные моменты со съемок. На их общение обратило внимание издание Daily Mail. К слову, все звезды телевизионного проекта вновь в сборе ив самое ближайшее время приступят к съемкам юбилейного выпуска эпизода сериала "Друзья". -0-