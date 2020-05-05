Звезда единоборств поразил Instagram шпагатом в стиле Ван Дамма

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камерунский боец ММА Ален Нгалини продемонстрировал юзерам Instagram часть своей тренировки, которая впечатлила многих.

Спортсмен разместил в социальной сети видео, где выполняет растяжку в стиле Ван Дамма. Боец садится на шпагат, пока стулья, на которых он стоит, медленно разъезжаются в сторону.

Все это Нгалани проводит с невозмутимым видом, а также успевает наслаждаться клубникой. "Уверенность - самое главное. Просто решил убедиться, что все лишние калории сожжены", - подписал свой пост в Instagram спортсмен.

Многие подписчики отреагировали на ролик и оставили множество восторженных отзывов. Кто-то даже посчитали, что растяжка бойца ММА лучше, чем у Ван Дамма, а другие отметили, что вдохновились таким упражнением и готовы сами его повторить. -0-