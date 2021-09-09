Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка, об этом сообщает журнал People со ссылкой на свои источники.

Для актрисы и ее супруга Кука Марони этот малыш станет первенцем. Точный срок и пол ребенка пока неизвестен. Напомним, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс и директор художественной галереи поженились в октябре 2019 года.

Ранее стало известно, что звезда Marvel Скарлетт Йоханссон стала мамой, но некоторые посчитали это шуткой. -0-