Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Дженнифер Лоуренс. Фото People
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Дженнифер Лоуренс родила первенца, об этом сообщает портал TMZ.
Издание ссылается на собственный источник, который рассказал, что звезда "Голодных игр" родила малыша в округе Лос-Анджелес. Пока достоверно неизвестен ни пол ребенка, ни его точная дата рождения. Сама Дженнифер Лоуренс никак не комментирует информацию.
Впрочем, поклонники творчества актрисы поспешили в ее соцсети и принялись поздравлять знаменитость с тем, что она впервые стала мамой. Известно, что отцом первенца Лоуренс стал ее муж, арт-дилер Кук Марони.-0-
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