Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала в интервью журналу The New Yorker о перенесенном инсульте.

По словам актрисы, во время съемок второго сезона сериала в 2011 году, когда Кларк было всего 24 года, у нее диагностировали тяжелую форму инсульта, при которой умирает более трети пациентов.

Началось все с того, что, собираясь на тренировку, девушка почувствовала сильную боль, после чего у нее закружилась голова. В результате Эмилия Кларк потеряла сознание прямо в раздевалке.

"Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга", - сказала Кларк в интервью.

Когда актриса обратилась за помощью к медикам, ей сообщили, что у нее субарахноидальное кровоизлияние, что считается тяжелой формой инсульта. Также врачи сказали актрисе о том, что срочно необходимо хирургическо вмешательство.

Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съемки. По словам Кларк, она смогла восстановиться после болезни.-0-