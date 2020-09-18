Звезда "Игры престолов" рассказала о самой главной проблеме во время съемочного процесса

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Мэйси Уильямс, которая исполнила в знаменитом сериале роль Арьи Старк, рассказала о всех трудностях, которые она испытала во время работы над проектом. Ее слова приводит издание Express.

23-летняя актриса рассказала, что во время съемок самой главной проблемой для нее стали промокшие ноги при работе в дождливую погоду на открытом воздухе. Девушке приходилось игнорировать это, ведь для нее творческий процесс был на первом месте.

Также Мэйси Уильямс поделилась откровением, что была безумно рада каждый год возвращаться в живописный Белфаст, где проходили съемки большинства сцен "Игры престолов". -0-