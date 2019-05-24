Звезда "Игры престолов" Софи Тернер сменила имидж

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", кардинально сменила имидж. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена медовой блондинкой с новой стрижкой.

До этого актриса была платиновой блондинкой, теперь же, помимо смены цвета, добавила к своему имиджу длинную рваную челку.-0-