Звезда "Игры Престолов" стала мамой

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Софи Тернер, прославившаяся ролью в знаменитом сериале "Игра Престолов", впервые стала мамой, об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным издания, актриса родила малыша 22 июля. Роды прошли в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Знаменитая пара назвала своего первенца Уиллой. Напомним, свадебная церемония звезды "Игры Престолов" Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса состоялась в мае 2019 года и прошла тайно. На ней присутствовали только самые близкие, а в феврале текущего года стало известно, что молодожены ждут ребенка. -0-