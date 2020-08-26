Звезда "Игры престолов" забрала интересный реквизит со съемок

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Софи Тернер, исполнившая в популярном сериале роль Сансы Старк, опубликовала Instagram-сториз, которая удивила и впечатлила поклонников.

В социальной сети она разместила снимок трона, который актриса забрала со съемок домой. На этом троне героиню "Игры престолов" коронуют в финале сериала. Девушка подписала пост: "Добро пожаловать домой".

Фото из Instagram

Этот же снимок разместил у себя в Instagram муж Соф Тернер музыкант Джо Джонас. К слову, ранее в СМИ появилась информация, что пара стала родителями, однако никто из звезд не комментирует эти новости.-0-