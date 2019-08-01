Звезда "Мстителей" выходит замуж

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Элизабет Олсен обручилась со своим бойфрендом, об этом сообщает журнал People .

Избранником 30-летней звезды фантастического блокбастера "Мстители" стал фронтмен инди-поп-группы Milo Greene Робби Арнеттом.

Музыкант сделал предложение Элизабет Олсен после трех лет отношений и она ответила согласием.

Первый раз пара появилась вместе на публике в марте 2017 года, однако слухи об их союзе ходили еще с 2016 года. До этого звезда Marvel Элизабет Олсен встречалась три года и была помолвлена с главным актером сериала "Нарко" Бойдом Холбруком, однако они расстались в 2014 году. Когда состоится церемония бракосочетания - пока неизвестно. -0-