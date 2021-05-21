Звезда "Папика" показала закулисье нового сезона

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Дарья Петрожицкая не перестает радовать своих фанатов свежими фото в Instagram.

На этот раз знаменитость просто завалила юзеров новыми кадрами закулисья съемок сериала "Папик". Недавно в Украине состоялась премьера второго сезона и актрисе не терпелось поделиться атмосферными кадрами с поклонниками. Судя по снимкам, работа над проектом проходила очень весело, что, разумеется, можно проследить в новом сезоне.

Фоллверы поблагодарили звезду "Папика" за порцию бодрых фотографий. К слову, второй сезон уже вышел и обсуждение сюжета развернулась прямо в комментариях на странице Дарье Петрожицкой в Instagram. -0-