Звезда "Реальных пацанов" хочет отправиться в космос

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Зоя Беребер, известная по роли в сериале "Реальные пацаны", намерена полететь в космос. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Актриса узнала новости о том, что "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White собираются снимать кино на МКС и проводят кастинг. Будущая героиня в реальности отправится в космос, поэтому Зоя Бербер предложила продюсерам свою кандидатуру.

"Ребята, а я очень хочу попасть в космос! И я подхожу по всем параметрам!" - написала звезда. Фоллвоеры поддержали инициативу Зои Бербер и пожелали ей удачного исхода событий. -0-