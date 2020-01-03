Звезда российских сериалов стал отцом в первый раз

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Евгений Пронин, известный по ролям в сериалах "Московские тайны" и "Разведчицы", впервые стал отцом.

39-летняя звезда опубликовал в Instagram снимок с новорожденным сыном. Малыш родился 31 декабря и стал настоящим подарком для знаменитого актера и его 24-летней супруги Кристины Арустамовой.

Сам артист подписал фото: "Сын! Гарри Пронин! 31 декабря! Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!"

Поклонники Евгения Пронина поздравили его с пополнением в семье и оставили под фото почти 2 тысячи восторженных комментариев. -0-