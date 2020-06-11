Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости после карантина

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда кино и телевидения Мэттью Перри попал в объектив папарацци, когда вышел из дома после карантина, фотографии публикует издание Metro.

Мэттью Перри изменился так, что его с трудом узнали даже самые преданные поклонники. Актер за время карантина набрал достаточно лишнего веса. В сети озаботились не только физическим состоянием звезды, но и внешним видом. Чендлер из сериала Друзья вышел из дома в потрепанной футболке, штанах и в кепке.

Фото Metro

Мужчина на карантине зря времени не терял. Он ел печенье собственного приготовления и отпускал шуточки по поводу калорийных молочных коктейлей, не забывая один попробовать.

Мнения пользователей разделились, однако большинство продолжает ждать нового выпуска знаменитого сериала "Друзья".-0-